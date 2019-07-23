Киберспортсмен планирует поставить спектакль

Профессиональный игрок в дисциплине StarCraft II Чо Golden Мёндон Хван сообщил, что планирует поставить спектакль о жизни киберспортсменов. Он уже написал сценарий, основываясь на собственном опыте.

К слову, Golden недавно получил диплом театрального режиссёра и теперь может заниматься этим профессионально. Цель спектакля – показать, что киберспортсмены не только играют в игры и выступают на турнирах.

Постановку планируется провести в одном из районов Сеула, который называют «корейским Бродвеем». Сейчас игрок возвращается к стримам, чтобы собрать необходимую сумму на спектакль.