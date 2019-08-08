Electronic Arts показали уличный футбол Volta в FIFA 20
Киберспорт / FIFA 0
Разработчики серии футбольных симуляторов FIFA выпустили новый геймплейный ролик, полностью посвященный Volta – новому режиму, который позволяет играть в футбол на специальных площадках в усеченных составах.
Режим, напоминающий FIFA Street, появится в новой игре FIFA 20. На нескольких уникальных площадках можно будет сыграть в форматах 5x5, 4x4 и 3x3 без вратарей.
FIFA 20 выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4 27 сентября.
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Также EA нам показали неоднозначные нововведения и отличный режим уличного футбола — Volta Football.
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