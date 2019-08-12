Gambit сообщили об изменениях в составе по Dota 2

Российская киберспортивная команда Gambit сообщила о расставании с двумя представителями по Dota 2, решение принято по обоюдному согласию. Команду покинул мидер Андрей Afoninje Афонин и тренер Анатолий boo!k Иванов.

Остальные четыре игрока, видимо, продолжат выступления за Gambit Esports. Где продолжат карьеру экс-игрок и тренер российской команды, пока неизвестно.

Андрей Afoninje Афонин вошел в состав Gambit в октябре 2018 года. Вместе с командой он занял второе место на The Bucharest Minor и StarLadder Minor.