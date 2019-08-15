PSG.LGD возглавили группу А после второго тура The International 2019

Китайская команда одержала вторую победу в рамках группового этапа The International 2019 – во втором туре PSG.LGD не без труда переиграла соотечественников Keen Gaming. Для «кинов» это поражение стало вторым, команда опустилась на последнее месте в группе, которое делит с Chaos Esports Club.

Те, в свою очередь, не смогли ничего противопоставить Team Liquid. Два других матча (TNC – Mineski и Secret – Newbee) продолжаются в данный момент, поскольку стартовали с задержкой.

Групповой этап The International 2019 проходит с 15 по 18 августа. 18 участников чемпионата мира по Dota 2 разделены на две подгруппы, по итогам которых определят состав верхней и нижней сетки плей-офф. Последняя команда из каждой группы покинут турнир, заработав более $80,000.