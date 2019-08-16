Группа B на The International 2019 – результаты второго дня

По итогам двух игровых дней Natus Vincere неожиданно вышла на второе место в группе B The International 2019. Это произошло благодаря победам над Virtus.pro и NiP. Vici Gaming потеряли очки и опустились на вторую позицию вместе с, пропустив вперед действующих чемпионов OG.

Российская команда Virtus.pro проиграла оба матча и опустилась на шестое место. Впрочем, у команды остаются шансы на топ-4 группы: завтра и послезавтра команда также проведет по два матча. Главными претендентами на вылет стали NiP и Royal Never Give Up.

Положение команд в группе B The International 2019 по итогам двух дней

Матчи группового этапа The International 2019 проходят с 15 по 18 августа. Первые четыре места каждой подгруппы займут места в верхней сетке плей-офф и смогут продолжить выступления после одного поражения. Последние команды покинут турнир.