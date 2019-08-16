NAVI победили Virtus.pro на The International 2019
Матч между СНГ-командами Natus Vincere и Virtus.pro в рамках четвертого тура группы B The International 2019 завершился победой «рожденных побеждать» со счетом 2:0. Начальное преимущество в обоих сетах захватили NAVI, которые смогли довести дело до победы благодаря ошибкам соперника.
Благодаря этой победе NAVI вышли на промежуточное третье место с пятью очками, Virtus.pro находятся на пятом (3-5). В параллельном матче OG переиграли NiP, еще два противостояния группы B продолжаются в эти минуты.
Места в верхней сетке плей-офф The International 2019 получат четыре лучших команды каждой группы. Пятые-восьмые места отправятся в нижнюю сетку, последняя команда покидает турнир.
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