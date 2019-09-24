Выиграй FIFA 20 на свою консоль в день релиза!

Чемпионат» в своём «телеграме» проводит розыгрыш двух футбольных симуляторов FIFA 20. Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.

В случае победы вы сможете самостоятельно выбрать, на какую из ваших консолей вам будет выслан промокод — PS4 или Xbox One.

Напомним, FIFA 20 — предстоящая 27-ая по счёту компьютерная игра из серии FIFA в жанре футбольного симулятора, разрабатываемая компаниями EA Vancouver и EA Romania под издательством Electronic Arts. Игра была официально анонсирована 12 июня 2019 года на выставке E3 2019[1]. Выход игры запланирован на 27 сентября 2019 года для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Windows и Nintendo Switch