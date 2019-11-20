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Moscow Five анонсировала российский состав по CS:GO

Moscow Five анонсировала российский состав по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Клуб Moscow Five объявил состав нового подразделения по дисциплине CS:GO. В ростер вошли пять российских игроков, трое из которых более года проходили обучение в академии M5. Ещё два места в составе заняли опытные Роман rommi Голубев и Алексей 1uke Зимин.

Ранее московская команда подписала контракты с малоизвестной пятёркой из Северной Америки, которая в данный момент выступает в региональной лиге MDL и готовится к квалификации ESL Pro League. В состав вошли пять американских игроков.

В 2012 году владельца Moscow Five Дмитрия Смилянца задержали в Нидерландах по делу о краже номеров кредитных карт, вскоре после этого были расформированы составы по Dota 2 и CS:GO. В прошлом году клуб заявил о выходе из инактива, а Смилянец рассказал о подготовке новой команды, которая «в 2020 году поднимет кубок».

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