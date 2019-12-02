Священник открыл ватиканский сервер в Minecraft
Отец Роберт Баллесер открыл в онлайн-игре Minecraft сервер Ватикана. Он предназначен для нетоксичных геймеров, которые изъявили желание стать частью игрового сообщества. Об этом священник сообщил на своей странице в соцсети.
В сентябре он опубликовал на своей странице опрос – подписчикам предлагалось выбрать игру, по которой будет открыт сервер. Minecraft набрал почти две трети голосов, опередив в том числе шутер Team Fortress 2 и симулятор выживания RUST.
Владелец ватиканского сервера отметил, что планирует создать доброжелательное комьюнити, в котором игроки смогут самовыражаться и строить отношения. Вместе с тем Баллесер отметил, что на сервере уже появились недоброжелатели – они заходят на сервер и взрывают постройки других игроков.
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