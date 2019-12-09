Организаторы EPICENTER объявили список комментаторов и аналитиков турнира

В официальных соцсетях EPICENTER появился список русскоязычной студии освещения чемпионата по Counter-Strike: Global Offensive, который пройдёт в столице на следующих выходных. Для работы на турнире приглашены десять комментаторов и пять аналитиков.



Роль ведущего на сцене снова исполнит Степан Шульга, который уже вел основную программу на предыдущих турнирах серии. Ведущим студии станет сотрудник студии RuHub Дмитрий NotInMyHouse Крупнов. Со списком комментаторов и аналитиков можно ознакомиться ниже.

Фото доступно в «Твиттере» EPICENTER

Международный турнир EPICENTER по CS:GO пройдёт в Москве с 17 по 22 декабря. Три из восьми участников будут представлять СНГ – это Natus Vincere, AVANGAR и forZe. Призовой фонд составит полмиллиона долларов.