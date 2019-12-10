yXo — о покупке AVANGAR: это хороший шанс вернуть бренд Virtus.pro в мировой топ

Комментатор студии WePlay! Алексей yXo Малецкий оценил перспективы возможной сделки между Virtus.pro и AVANGAR. Вчера, 9 декабря, появилась информация о покупке российским клубом состава по дисциплине CS:GO.
«Это приобретение может стать позитивным шагом для российского мультигейминга. Учитывая затянувшуюся стагнацию польского состава и утрату как позиций, так и состава в целом, это хороший шанс вернуть бренд Virtus.pro в топ мирового рейтинга.
Очевидно, что руководство потеряет болельщиков в лице польского сообщества – с другой стороны, русскоговорящая фан-база у наших топовых коллективов не меньше. AVANGAR заработали себе имя и закономерно находятся в топе.
Вопрос, конечно, как долго это будет происходить: наш регион имеет свойство «выпадать», но я надеюсь, что этот трансфер только увеличит внутреннюю ценность каждого игрока», – отметил Алексей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Мику.
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