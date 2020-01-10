Криштиану Роналду победил в голосовании за 12-го игрока FIFA 20

В футбольном симуляторе FIFA 20 завершилось голосование за двенадцатого игрока — лучшего футболиста из числа тех, кто не попал в команду 2019 года, представленную ранее. Больше всего голосов набрал португальский нападающий Криштиану Роналду.

В голосовании он опередил полузащитников Сон Хын Мина («Тоттенхэм Хотспур»), Фабиньо («Ливерпуль») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»), а также защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса. Теперь Роналду получит особую карточку в игре с улучшенными характеристиками.



Ранее стало известно, что по результатам голосования пользователей форвард «Ювентуса» и сборной Португалии не попал в команду года. В атаке сборной мира по версии EA Sports оказались Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Садио Мане.