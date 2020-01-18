Инсайдер: forZe предложили NAVI выкупить Евгения FL1T Лебедева за $ 1,5 млн

Киберспортивный инсайдер Гийом neL Канело на своей странице в «Твиттере» рассказал о попытках клуба Natus Vincere выкупить у forZe контракт Евгения FL1T Лебедева. По информации журналиста, российский клуб запросил у NAVI полную сумму выкупа в размере $ 1,5 млн.
После этого предложения команда NAVI оказалась от попыток заполучить игрока и рассматривает другие варианты замены Ладислава GuardaiN Ковача. В шорт-лист не входят игроки forZe и Gambit Esports.
Ранее сразу несколько источников сообщили о переговорах NAVI и forZe по Евгению FL1T Лебедеву, а игрок опубликовал в «Твиттере» чёрно-белую фотографию команды forZe, за которую выступает в настоящий момент.
После выхода из отпуска NAVI тренируется без основного снайпера — Ладислава GuardaiN Ковача. Несколько дней назад появилась информация, что клуб ищет словаку замену.
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