Virtus.pro начала DreamLeague Major с поражения

Российская Virtus.pro проиграла первый матч в рамках группового этапа мэйджор-турнира DreamLeague S13. Серия против The Alliance завершилась со счётом 2:0 в пользу шведского коллектива.
Следующий матч в группе C «медведи» проведут завтра, 19 января. Начало — в 18:30. Соперником станет Reality Rift, которая в параллельной встрече уступила Invictus Gaming из Китая (1:2). Завтра будут сыграны все матчи групповой стадии, после чего участники чемпионата в Лейпциге получат выходной.
DreamLeague Major — четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который будет проходить с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которому летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.
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