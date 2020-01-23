Следующий турнир сезона-2019/2020 по Dota 2 пройдёт в Киеве

Пятый турнир профессионального сезона-2019/2020 по киберспортивной дисциплине Dota 2 проведёт студия StarLadderTV. Финал майнора пройдёт с 5 по 8 марта в киевском комплексе «Киберспорт Арена». Восемь коллективов поведут борьбу за рейтинговые очки, призовой фонд $ 300 тыс. и путёвку на ESL One Los Angeles 2020.



Квалификации на турнир пройдут 14-15 февраля в шести основных регионах, участие в чемпионате примут восемь команд (распределение слотов будет анонсировано позже).



В настоящий момент продолжается мэйджор DreamLeague Season 13 в Лейпциге. Всего в сезоне Dota Pro Circuit 2019/2020 будет проведено 10 турниров (5 мэйджоров и 5 майноров), по результатам которых определятся 12 участников чемпионата мира The International 2020 в Стокгольме.