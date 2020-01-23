NAVI проиграли два матча подряд и вылетели с DreamLeague Major

СНГ-коллектив NAVI завершил выступления в плей-офф мэйджора в Лейпциге. После поражения от The Alliance «рождённые побеждать» уступили европейской Team Liquid и остановились на 9-12 месте. Матч на вылет завершился со счётом 0:2.
Ранее DreamLeague Season 13 покинула Virtus.pro, проиграв три матча подряд с общим счётом 0:5. Сейчас борьбу на турнире продолжает последний киберспортсмен из России Роман RAMZES Кушнарёв, выступающий за американскую команду Evil Geniuses.
DreamLeague S13 Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которым летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.
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