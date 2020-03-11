12 марта в World of Tanks появится «Боевой пропуск»

«Боевой пропуск» теперь будут ассоциировать не только (и не столько) с Dota 2, Fortnite и Apex Legends – 12 марта 2020 года в World of Tanks появится свой Battle Pass. Первый сезон продлится с 12 марта по 10 июня – в течение этого времени игроки смогут получать дополнительные награды, просто принимая участие в случайных боях.

Каждый сезон в «Боевом пропуске» будет рассчитан на три календарных месяца. Игроки смогут зарабатывать очки прогрессии и двигаться по уровням «Боевого пропуска». Очки будут начисляться не только при победах, но и поражениях.

Видео доступно в официальном аккаунте World of Tanks в YouTube.

Система прогрессии «Боевого пропуска» состоит из основной и элитной частей с 45 и 100 уровнями. После прохождения 45 уровней прогрессии игрок получит уникальные 3D-стили для техники «Объект 277» и Super Conqueror, а также командира с тремя дополнительными навыками.

До достижения 45-го уровня у игроков будет возможность получить трофейное оборудование, а также дни премиум-аккаунта, кредиты, элементы кастомизации и другое ценное игровое имущество. Перейдя к элитной прогрессии, игроки получат интерактивную нашивку «Элитный шеврон» с указанием достигнутого уровня «Боевого пропуска», а также возможность получать ценную игровую валюту — боны.

Фото: World of Tanks

На любом этапе можно будет приобрести улучшенный пропуск за 6500 золота. С улучшенным пропуском можно будет получить дополнительные награды, в том числе за пройденные этапы, если вы приобрели пропуск после их прохождения.