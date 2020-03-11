Call of Duty: Warzone может похвастаться одним большим преимуществом перед Fortnite и PUBG

Call of Duty: Warzone – это условно-бесплатная «королевская битва» на 150 игроков, которую на фоне остальных игр в этом жанре выделяет одна вещь.
Warzone может похвастаться одним существенным преимуществом перед Fortnite, PUBG и Apex Legends – игра имеет общую с Call of Duty: Modern Warfare прогрессию. Это значит, что всё оружие и предметы, которые вы откроете в Modern Warfare, будут автоматически перенесены в Warzone. То же самое касается и «королевской битвы» – всё, что вы разблокируете в Warzone, точно так же перенесётся в Modern Warfare.
Фото: USA Today
Такие игры, как Apex Legends и PUBG, не имеют сюжетных кампаний. Warzone меняет жанр благодаря перекрёстной прогрессии. Это отличная концепция, когда любой персонаж или косметика, которую вы разблокируете в сюжетной игре, могут быть использованы в отдельных играх серии. Когда «королевская битва» – это не просто отдельный режим, а самостоятельная автономная вещь.
Не исключено, что Warzone будет взаимодействовать и с будущими играми серии. Игры могут быть использованы для продвижения друг друга в бесконечном рекурсивном цикле.
В этом материале мы собрали всё, что нужно знать о Call of Duty: Warzone.
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