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World of Tanks раздаёт бесплатные инвайт-коды на 14 дней премиум-аккаунта

worldoftanks.ru
World of Tanks раздаёт бесплатные инвайт-коды на 14 дней премиум-аккаунта
Киберспорт / World of Tanks 0

В связи с эпидемией коронавируса разработчики World of Tanks решили поддержать своих игроков приятным подарком и дать им 14 дней танкового премиум-аккаунта.

«Комфорт игроков всегда был и остаётся нашим главным приоритетом. Чтобы поддержать вас в это непростое время и сделать приятнее вынужденное пребывание дома, мы приготовили вам подарок. Каждый игрок может получить 14 дней танкового премиум-аккаунта бесплатно — просто перейдите по ссылке», — говорится в сообщении.

Забрать подарок можно до 3 апреля до 13:00 мск. В связи с высокой нагрузкой на серверы могут происходить проблемы с начислением подарка. Если подарок не начисляется, дождитесь, пока проблема не исчезнет, и попробуйте забрать премиум-аккаунт попозже.

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