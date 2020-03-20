World of Tanks раздаёт бесплатные инвайт-коды на 14 дней премиум-аккаунта
В связи с эпидемией коронавируса разработчики World of Tanks решили поддержать своих игроков приятным подарком и дать им 14 дней танкового премиум-аккаунта.
«Комфорт игроков всегда был и остаётся нашим главным приоритетом. Чтобы поддержать вас в это непростое время и сделать приятнее вынужденное пребывание дома, мы приготовили вам подарок. Каждый игрок может получить 14 дней танкового премиум-аккаунта бесплатно — просто перейдите по ссылке», — говорится в сообщении.
Забрать подарок можно до 3 апреля до 13:00 мск. В связи с высокой нагрузкой на серверы могут происходить проблемы с начислением подарка. Если подарок не начисляется, дождитесь, пока проблема не исчезнет, и попробуйте забрать премиум-аккаунт попозже.
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