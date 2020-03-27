Для Call of Duty: Modern Warfare выпустили патч с новой картой и другими новинками

Свежий патч для Call of Duty: Modern Warfare должен был выйти ещё 25 марта, однако Infinity Ward в последний момент пришлось отложить его. В итоге он вышел лишь 27 марта, сообщает «Игромания».

Обновление не только исправляет различные баги, но и добавляет новый контент, а именно:

новую карту «6 на 6» для мультиплеера — Khandor Hideout;

4 оружия для королевской битвы: двуствольный дробовик 725, карабин MK2, пистолет Desert Eagle, винтовку EBR-14;

нового оперативника — Talon;

новые режимы: «Ночное заражение» с реализмом в мультиплеере, «Кровавые деньги» для «Добычи» в Warzone, гарантированные деньги за убийство противников и бонусные деньги за выполнение контрактов.

Вдобавок разработчики повысили стоимость вызова выкладки до $ 8000.