Для Call of Duty: Modern Warfare выпустили патч с новой картой и другими новинками
Свежий патч для Call of Duty: Modern Warfare должен был выйти ещё 25 марта, однако Infinity Ward в последний момент пришлось отложить его. В итоге он вышел лишь 27 марта, сообщает «Игромания».
Обновление не только исправляет различные баги, но и добавляет новый контент, а именно:
новую карту «6 на 6» для мультиплеера — Khandor Hideout;
4 оружия для королевской битвы: двуствольный дробовик 725, карабин MK2, пистолет Desert Eagle, винтовку EBR-14;
нового оперативника — Talon;
новые режимы: «Ночное заражение» с реализмом в мультиплеере, «Кровавые деньги» для «Добычи» в Warzone, гарантированные деньги за убийство противников и бонусные деньги за выполнение контрактов.
Вдобавок разработчики повысили стоимость вызова выкладки до $ 8000.
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