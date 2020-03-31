Федерация киберспорта Беларуси изъявила желание провести The International 2021 в Минске

Белорусская федерация киберспорта обзавелась поддержкой министерства спорта и туризма Республики Беларусь и объявила, что готова провести The International 2021 в Минске.
Документ с предложением провести The International 2021 в Минске
В статье на «Чемпионате» мы подробно разобрали города, в которых мог бы пройти турнир.
Ранее известный комментатор по Dota 2 и сооснователь киберспортивной студии Maincast Виталий v1lat Волочай встретился с советником мэра Киева Максимом Бахматовым, с которым обсудил возможность проведения The International 2021 в Киеве.
В конце февраля менеджер Team Secret Мэтью Бейли сообщил, что Valve начала сбор заявок от желающих провести турнир в своём городе. С 1 апреля они начнут рассмотрение запросов от организаторов со всего мира и о своём решении сообщат во время финала The International 2020.
The International уже проходил в Германии, США, Канаде, Китае и этим летом должен пройти в столице Швеции Стокгольме. На чемпионат уже продано свыше 15 тыс. билетов. Но в связи с ситуацией с коронавирусом турнир может быть отменён.
- 31 марта 2020
-
15:17
-
13:51
-
13:07
-
12:58
-
11:24
-
11:19
-
03:56
-
01:49
- 30 марта 2020
-
20:40
-
20:29
-
19:37
-
18:42
-
16:44
-
15:39
-
01:14
-
00:21
- 29 марта 2020
-
23:36
-
22:54
-
22:12
-
14:56
-
00:26
- 28 марта 2020
-
21:46
-
16:15
-
14:49
-
14:20
-
13:01
-
02:19
-
01:46
-
00:53
- 27 марта 2020
-
23:07
-
16:52
-
15:52
-
15:20
-
15:11
-
14:27