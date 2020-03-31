Федерация киберспорта Беларуси изъявила желание провести The International 2021 в Минске

Белорусская федерация киберспорта обзавелась поддержкой министерства спорта и туризма Республики Беларусь и объявила, что готова провести The International 2021 в Минске.

Документ с предложением провести The International 2021 в Минске

В статье на «Чемпионате» мы подробно разобрали города, в которых мог бы пройти турнир.

Ранее известный комментатор по Dota 2 и сооснователь киберспортивной студии Maincast Виталий v1lat Волочай встретился с советником мэра Киева Максимом Бахматовым, с которым обсудил возможность проведения The International 2021 в Киеве.

В конце февраля менеджер Team Secret Мэтью Бейли сообщил, что Valve начала сбор заявок от желающих провести турнир в своём городе. С 1 апреля они начнут рассмотрение запросов от организаторов со всего мира и о своём решении сообщат во время финала The International 2020.

The International уже проходил в Германии, США, Канаде, Китае и этим летом должен пройти в столице Швеции Стокгольме. На чемпионат уже продано свыше 15 тыс. билетов. Но в связи с ситуацией с коронавирусом турнир может быть отменён.