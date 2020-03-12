The International 2020 по Dota 2 в Швеции под угрозой срыва

В Швеции этим летом должен пройти главный турнир сезона по Dota 2 – The International 2020. Хотя до начала турнира ещё более пяти месяцев, вероятность того, что организаторы отменят чемпионат, довольно высока. С 12 марта Швеция ввела запрет на проведение массовых мероприятий на 500 и более человек. Когда правительство снимет этот запрет, оно уведомит об этом своих граждан.

Фанаты обеспокоены тем, что главный турнир года могут отменить. Для многих поклонников Dota 2 из Европы это чуть ли не единственная возможность побывать на The International. Некоторым приходится успокаивать себя тем, что летом вирусы не настолько активны, как в холодное время, поэтому ситуация с вирусом должна, по их мнению, разрешиться.

Под угрозой срыва не только The International, но и весь сезон. Ранее стало известно, что мэйджор в Лос-Анджелесе, который должен был пройти с 15 по 22 марта, был отменён.