Дзюба: не думал, что в 31 год меня поглотит Counter-Strike

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, как проводит время во время самоизоляции.



«По вечерам, уложив детей, позволяю себе открыть мир Counter-Strike и убивать зомбаков в компьютерной игре. Я просто захожу, у нас есть общий чат, и мы играем. Никогда не думал, что в 31 год меня немножко поглотит этот мир», — заявил Дзюба в эфире «Радио Зенит».



Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 225 тыс.

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