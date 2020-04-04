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Дзюба: не думал, что в 31 год меня поглотит Counter-Strike

Дзюба: не думал, что в 31 год меня поглотит Counter-Strike
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, как проводит время во время самоизоляции.

«По вечерам, уложив детей, позволяю себе открыть мир Counter-Strike и убивать зомбаков в компьютерной игре. Я просто захожу, у нас есть общий чат, и мы играем. Никогда не думал, что в 31 год меня немножко поглотит этот мир», — заявил Дзюба в эфире «Радио Зенит».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 225 тыс.

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