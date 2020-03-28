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Кокорин и Соболев вместе сыграли в CS:GO, их команда победила

Кокорин и Соболев вместе сыграли в CS:GO, их команда победила
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Российские футболисты продолжают развлекаться компьютерными играми во время самоизоляции. Несколько игроков РПЛ, ПФЛ и других лиг сыграли между собой в Counter Strike: GO.

Так, в составе одной команды сыграли Александр Кокорин, Александр Соболев, Алан Чочиев и Геннадий Куропаткин. Им, среди прочих, противостояли друзья форварда ФК «Сочи». Лучшим игроком на сервере стал Кокорин, оформивший 30 фрагов при 12 смертях.

Фото доступно в «инстаграме» Александра Кокорина.

Ранее другой российский футболист Фёдор Смолов рассказал, чем он занимается в карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. По словам нападающего «Сельты, около 12 часов в день он тратит на игру Counter Strike:GO.

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