Два самых дорогих набора скинов в Valorant обойдутся в 6 тыс. рублей

В клиенте игры Valorant для закрытого бета-тестирования появилась первая информация о монетизации. 11,5 тыс. очков VP будут стоить игрокам 5990 рублей. На эту сумму можно будет приобрести два самых дорогих набора скинов для оружия.

Как сообщает Cybersport.ru со ссылкой на Riot Games, разработчика игры, цены на Valorant Points останутся такими же и после полноценного релиза шутера. В то же время могут измениться расценки на скины. Valorant Points можно будет тратить на покупку скинов для оружия, а также для открытия агентов.

Открыть героя с нуля можно будет за 3 тыс. VP. В то же время разблокировать героя можно и бесплатно с помощью достижений и опыта, они накапливаются с помощью выполнения спецзаданий.

В игре будет и базовая версия Боевого пропуска. Он будет улучшаться за счёт опыта.

Закрытое бета-тестирование нового шутера стартовало 7 апреля. Пока в игре доступны три карты и 10 персонажей.