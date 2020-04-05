Объявлены системные требования Valorant. Игра запустится даже на дискретной видеокарте

Закрытый бета-тест нового шутера от Riot Games — Valorant — стартует 7 апреля. Из этой заметки вы узнаете, какой нужен компьютер для запуска игры на 30 и 60 кадрах.

Многие сравнивают Valorant не только с CS:GO, но и с Overwatch. Сходство с шутером Blizzard проявляется в персонажах, которые имеют разные способности. От CS:GO Valorant позаимствовала режим с закладыванием бомбы, закуп оружия, который осуществляется на заработанные за раунды деньги, движение рывками, стрейфы при полёте, спрей и другие знакомые по CS фишки.

Чтобы всё это оценить и сравнить с шутером от Valve, необязательно иметь мощный компьютер. Для запуска Valorant на 30 FPS потребуется следующая система:

ОС: Windows 7/8/10 (64-бит)

ОЗУ: 4 Гб

Видеопамяти: 1 Гб

Процессор: Intel i3-370M

Видеокарта: Intel HD 3000

Для 60 кадров ваша система должна соответствовать следующим системным требованиям:



Процессор: Intel i3-4150

Видеокарта: GeForce GT 730



Для запуска игры на 144 кадрах и выше:



Процессор: Intel i5 4460 (3.2 GHz)

Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti.