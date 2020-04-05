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Объявлены системные требования Valorant. Игра запустится даже на дискретной видеокарте

Объявлены системные требования Valorant. Игра запустится даже на дискретной видеокарте
Киберспорт / Другие игры 0

Закрытый бета-тест нового шутера от Riot GamesValorant — стартует 7 апреля. Из этой заметки вы узнаете, какой нужен компьютер для запуска игры на 30 и 60 кадрах.

Многие сравнивают Valorant не только с CS:GO, но и с Overwatch. Сходство с шутером Blizzard проявляется в персонажах, которые имеют разные способности. От CS:GO Valorant позаимствовала режим с закладыванием бомбы, закуп оружия, который осуществляется на заработанные за раунды деньги, движение рывками, стрейфы при полёте, спрей и другие знакомые по CS фишки.

Чтобы всё это оценить и сравнить с шутером от Valve, необязательно иметь мощный компьютер. Для запуска Valorant на 30 FPS потребуется следующая система:

ОС: Windows 7/8/10 (64-бит)
ОЗУ: 4 Гб
Видеопамяти: 1 Гб
Процессор: Intel i3-370M
Видеокарта: Intel HD 3000

Для 60 кадров ваша система должна соответствовать следующим системным требованиям:

Процессор: Intel i3-4150
Видеокарта: GeForce GT 730

Для запуска игры на 144 кадрах и выше:

Процессор: Intel i5 4460 (3.2 GHz)
Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti.

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