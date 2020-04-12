NAVI проиграла NiP на ESL One Los Angeles. На второй карте команды купили 10 «рапир»
Natus Vincere не сумела одержать победу в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ. Команда Ильяса illias Ганеева уступила коллективу Ninjas in Pyjamas со счетом 1:2.
Особенно жаркой выдалась вторая карта, сражение на которой продлилось более 93 минут. На протяжении этого времени команды на двоих купили 10 «рапир», а снести трон Ninjas in Pyjamas удалось лишь благодаря выходу под «смоками».
По итогам четырёх туров NAVI располагаются на пятой строчке в турнирной таблице группы В. У украинской организации 2 победы и два поражениях (6 очков). Лидирует Team Secret с четырьмя победами в четырёх матчах.
Следующий матч на турнире NAVI проведёт 13 апреля. Соперником будет Alliance.
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