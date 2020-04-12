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NAVI проиграла NiP на ESL One Los Angeles. На второй карте команды купили 10 «рапир»

NAVI проиграла NiP на ESL One Los Angeles. На второй карте команды купили 10 «рапир»
Киберспорт / Dota 2 0

Natus Vincere не сумела одержать победу в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ. Команда Ильяса illias Ганеева уступила коллективу Ninjas in Pyjamas со счетом 1:2.

Особенно жаркой выдалась вторая карта, сражение на которой продлилось более 93 минут. На протяжении этого времени команды на двоих купили 10 «рапир», а снести трон Ninjas in Pyjamas удалось лишь благодаря выходу под «смоками».

По итогам четырёх туров NAVI располагаются на пятой строчке в турнирной таблице группы В. У украинской организации 2 победы и два поражениях (6 очков). Лидирует Team Secret с четырьмя победами в четырёх матчах.

Следующий матч на турнире NAVI проведёт 13 апреля. Соперником будет Alliance.

Dota 2. ESL One LA-2020 - Европа и СНГ. Группа B. 4-й тур
11 апреля 2020, суббота. 19:25 МСК
NiP
Окончен
2 : 1
Natus Vincere
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