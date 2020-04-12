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Команда Кокорина сыграет против команды Смолова на турнире по CS:GO

Команда Кокорина сыграет против команды Смолова на турнире по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

15 апреля начнётся благотворительный турнир по Counter-Strike: Global Offensive, в котором примут участие профессиональные футболисты и селебрити CS:GO.

Среди участников турнира — Александр ХВОСТ Дашкевич, бывший игрок NAVI по Dota 2, а ныне аналитик и тренер. Ruha — видеоблогер по FIFA. Алексей Костылёв — креативный директор NAVI и брат Александра s1mple Костылёва. Киевстонер — рэпер и бывший участник проекта «Грибы». Александр Зинченко — полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити». Фёдор Смолов — нападающий «Сельты». И нападающий футбольного клуба «Сочи» — Александр Кокорин.

В первом же матче (в рамках 1/4 финала) команда Кокорина beginners встретится с командой Смолова. Турнир продлится до 16 апреля.

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Фото: instagram.com/westrikecorona

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