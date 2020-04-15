Разработчики PUBG показали, как изменилась карта Викенди

21 апреля выйдет обновление 7.1, которое добавит в PUBG обновлённый Викенди. Эта карта была удалена ещё в январе. За прошедшие три месяца разработчики кардинально изменили локацию.

На обновлённой карте стало в разы меньше снега: из-за этого изменения снегоходы были заменены на мотоциклы. Кроме того, на обновлённом Викенди появятся девять пассажирских поездов, которые будут курсировать по карте и останавливаться на 12 станциях. Сев на один из таких поездов, можно будет быстро переместиться в безопасное место, не используя для этого машины. Однако игроки смогут узнавать расписание движения поездов и устраивать засады.

Старая карта (слева) и обновлённая Фото: PUBG Corporation

Некоторые места на карте тоже изменились. Были удалены города Tovar и Movatra, но появилось грузовое депо. А парк аттракционов Дино Парк был немного расширен.

Парк аттракционов Дино Парк до и после Фото: PUBG Corporation

Также на карте появится новое оружие — винтовка Мосина. Она является копией уже существующей винтовки Kar98k и будет обладать теми же характеристиками, обвесами и боеприпасами. Единственное, что будет их различать — это внешний вид и звук при выстреле.

Ознакомиться со всеми изменениями в обновлении 7.1 можно на официальном сайте игры.

Видео опубликовано на YouTube-канале PUBG.