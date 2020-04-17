В CS:GO появился тип разминки 1 на 1 и функция, которая позволяет видеть чужие прицелы

17 апреля в Counter-Strike: Global Offensive вышло обновление, которое добавило новый тип разминки в формате 1 на 1 и возможность установить себе прицел, как у тиммейта.



Новый тип разминки доступен пока лишь на двух картах — de_vertigo и de_train. До начала матча предлагается выбрать противника, с которым будете стреляться на маленькой арене 1 на 1. Если такой формат разминки зайдёт игрокам, его добавят на остальные карты.

Фото: blog.counter-strike.net

Добавлена и новая функция, которая позволяет видеть прицелы игроков. Её можно отключить или настроить так, чтобы видеть прицелы друзей либо вообще всех игроков на сервере. Подобная фишка впервые появилась в Valorant. Если понравился прицел игрока, можете скопировать его к себе. Сделать это легко: во время матча выберите игрока с понравившимся прицелом. Нажмите на Tab, далее кликните левой кнопкой мыши на никнейм игрока и в выпадающем меню (справа) найдите надпись «скопировать прицел». Ознакомиться со всеми изменениями в обновлении вы можете в официальном блоге игры.