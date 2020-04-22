Читеры в Warzone и Modern Warfare будут играть только друг с другом
Infinity Ward обновила систему матчмейкинга в играх Call of Duty: Modern Warfare и Warzone. Теперь пользователей, которых заподозрят в применении читов, будут соединять только друг с другом. Об этом студия сообщила в своём «твиттере».
Разработчики начнут уведомлять пользователей о том, был ли забанен читер, на которого они пожаловались. Кроме того, Infinity Ward увеличила кадровые и технические ресурсы, направленные на борьбу с недобросовестными игроками. В будущем появится возможность жаловаться на них во время просмотра камеры смерти и в режиме наблюдателя.
Напомним, ранее стало известно, что игроки в Call of Duty: Warzone на консолях стали отключать кроссплей с ПК ввиду высокой активности читеров.
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