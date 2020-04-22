Игрок, откатавший в World of Tanks 250 000 боёв: а что ещё делать? Водку пить здоровья нет

Автор канала WOTHUB в Яндекс.Дзен опубликовал интервью с игроком, который наиграл в World of Tanks за 10 лет более 250 тысяч боёв. Мы писали на «Чемпионате» о его достижении.

Автор канала уговаривал его на это интервью несколько месяцев. В итоге рекордсмен сдался и рассказал о себе. Оказалось, что под ником sashapobedit скрывается не молодой человек, а дедушка 66 лет. Он избегает общения и не отвечает на сообщения. «Люди злые», — считает игрок.

Дедушка узнал об игре от внука.

«Телевизор надоел и внук предложил сыграть пару боёв, — рассказал он в интервью. — Утром поел и включил компьютер. Играю, пока в сон не клонит. С 6-7 утра до 11 вечера, потом Урганта смотрю».

На вопрос, не надоела ли ему игра, дедушка ответил, что водку пить здоровья нет, а больше ему заняться нечем. Дальше он рассказал, что иногда играет вместе с внуком и сыном во взводе, а жена на его увлечение смотрит спокойно. Когда речь зашла о реалистичности боёв в игре, он ответил, что в WoT нет ничего общего с реальными сражениями: «Кто нёс службу в танковых войсках, никогда не будет играть в неё. У меня есть знакомый командир танкового полка, его выворачивает, когда он видит танки. Здесь нет ничего общего со сражениями настоящих танков».

За 250 тысяч боёв игрок имеет 46% побед, 325 среднего урона и общий рейтинг в 2734 очка.