Фанат S.T.A.L.K.E.R. воссоздал по скриншоту сцену из второй части игры

Поклонник игр серии S.T.A.L.K.E.R. самостоятельно смоделировал сцену по первому официальному скриншоту из S.T.A.L.K.E.R. 2. Геймер использовал движок Unreal Engine 4, на нём же работают и авторы игры. На создание модели у игрока ушло порядка 12 часов.

Свой труд моделлер выложил на YouTube. Он показал, как создаёт локацию и отрисовывает различные элементы — деревья, автомобили и т.д.

Запись можно посмотреть на YouTube-канале JAYK96.

Первый официальный скриншот новой игры украинская студия GSC Game World опубликовала 23 марта. Его выход приурочен к юбилею оригинальной версии игры «S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля».

Выход второй части S.T.A.L.K.E.R. разработчик анонсировал в середине 2018 года. Предполагается, что разработка станет самым амбициозным трудом студии. При этом пока не известно, когда будет закончена работа над игрой.