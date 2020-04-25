Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Фанат S.T.A.L.K.E.R. воссоздал по скриншоту сцену из второй части игры

Фанат S.T.A.L.K.E.R. воссоздал по скриншоту сцену из второй части игры
Киберспорт / Другие игры 0

Поклонник игр серии S.T.A.L.K.E.R. самостоятельно смоделировал сцену по первому официальному скриншоту из S.T.A.L.K.E.R. 2. Геймер использовал движок Unreal Engine 4, на нём же работают и авторы игры. На создание модели у игрока ушло порядка 12 часов.

Свой труд моделлер выложил на YouTube. Он показал, как создаёт локацию и отрисовывает различные элементы — деревья, автомобили и т.д.

Запись можно посмотреть на YouTube-канале JAYK96.

Первый официальный скриншот новой игры украинская студия GSC Game World опубликовала 23 марта. Его выход приурочен к юбилею оригинальной версии игры «S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля».

Выход второй части S.T.A.L.K.E.R. разработчик анонсировал в середине 2018 года. Предполагается, что разработка станет самым амбициозным трудом студии. При этом пока не известно, когда будет закончена работа над игрой.

Появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020