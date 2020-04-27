Александр Кокорин: когда играю в FIFA, отправляю себя в «Барселону»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, выступающий в аренде за «Сочи», рассказал о предпочтениях в футбольном симуляторе FIFA. По словам спортсмена, он отправляет себя в «Барселону».
«На самом деле все, кто играет в эти игры, стремятся поиграть за большие клубы. Но и себя тоже иногда покупают. Не часто собой играю, а больше именитыми клубами», — рассказал Кокорин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Игрока спросили, в какую команду он себя отправляет.
«В «Барселону», — ответил он.
Также он прокомментировал высказывание защитника «Спартака» Георгия Джикии, который сказал, что Кокорин — самый сложный из российских нападающих, против кого он играл.
«Я ему писал после его интервью. Мы с ним списывались. Я видел, что он играет, Саша Соболев играл от России международные матчи. Я тоже за этим следил, был с ними на связи. Поэтому с радостью, если у них будет время, сыграем», — сказал Кокорин.
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