Игрок DesMephisto провёл в World of Warcraft более 36 часов без перерывов

Игрок под никнеймом DesMephisto побил мировой рекорд по самой продолжительной игровой сессии в World of Warcraft, просидев за игрой более 36 часов без длительных перерывов.

Марафон был приурочен к апрельской кампании Warriors for Autism, цель которой привлечь внимание общественности к необходимости помогать людям с аутизмом, и собрать средства для благотворительной организации Autistic Self Advocacy Network.

Видео опубликовано на Twitch-канале DesMephisto.

Предыдущий рекорд был установлен 11 ноября 2017 года: американский игрок Ian Haimes провёл за игрой 32 часа и 36 минут. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, игрок должен транслировать весь марафон, чтобы судьи могли просмотреть и зафиксировать его результат.

Также участнику разрешено отвлекаться от игры не более чем на 10 минут каждый час. Если сотрудники книги рекордов не выявят нарушений со стороны DesMephisto, то он официально станет новым рекордсменом, проведшим самый длительный марафон в World of Warcraft.