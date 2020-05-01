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В Fortnite добавили карту, не предназначенную для сражений

В Fortnite добавили карту, не предназначенную для сражений
Киберспорт / Fortnite 0

Компания Epic Games добавила в свою флагманскую игру Fortnite новую карту без какого-либо анонса вместе с обновлением 12.50, рассказал на своём YouTube-канале блогер Ali-A.

Новая локация называется «Королевская вечеринка» с рядом активностей. В этом режиме пользователи не смогут сражаться друг с другом, чтобы не портить весёлую атмосферу. В патч также входит операция «Груз», которая является частью «Шпионских игр» и подразумевающая сопровождение грузовика с ценными данными. В творческом режиме пользователю доступны два персонажа, Гроза морей Чёрный корсар и Флибустьерка Рамирес.

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