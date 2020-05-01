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В Канаде запустили продажу антигеймерского спрея

В Канаде запустили продажу антигеймерского спрея
Киберспорт 0

В Канаде запустили продажу антигеймерского спрея, сообщает Gamerant.

По данным источника, продукт должен помочь отвадить от видеоигр. В состав спрея входят натуральные материалы — эссенция дуриана, эфирные масла пачули и чеснока, молотая черная соль и уксус.

Сообщается, запах имеет очень резкий неприятный запах, но эффективен в борьбе с игровой зависимостью. При этом, стартовую партию продукта уже раскупили и покупатели остались им довольны.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал граждан соблюдать условия карантина, который был введён из-за пандемии коронавируса. И чтобы во время изоляции не было скучно, посоветовал слушать песни, читать книги и играть в видеоигры.

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