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NAVI-2010 возвращаются: Markeloff, ceh9, Zeus, Edward и starix снова сыграют вместе

NAVI-2010 возвращаются: Markeloff, ceh9, Zeus, Edward и starix снова сыграют вместе
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Оригинальный состав Natus Vincere по Counter-Strike 1.6, представлявший организацию с 2010 по 2013 год, возобновил тренировки и в ближайшее время сыграет ряд шоу-матчей.

Даниил Zeus Тесленко, Арсений ceh9 Триноженко, Сергей starix Ищук, Егор markeloff Маркелов и Иоанн Edward Сухарев снова сыграют вместе.

Напомним, в начале прошлого десятилетия году эта пятёрка представляла NAVI в дисциплине Counter Strike 1.6. В марте 2010 года команда стала чемпионом Intel Extreme Masters. Летом того же года NAVI стала первой СНГ-командой, выигравшей чемпионат мира по CS 1.6.

Первый из них пройдёт уже 11 мая — соперником легендарного стака станут популярные стримеры Стефан 1mpala Айлазян, Вадим Evelone Козаков, Максим QRUSH Илюшин, Buster и Эрик Shoke Шоков.

Матч состоится на площадке Fastcup. Ивент будет иметь призовой фонд, который уже сейчас собирается организаторами в качестве своеобразных донатов — любой желающий может купить кейс из CS:GO. Часть от стоимости кейса пойдёт в призовой фонд шоу-матча.

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