Ярослав Комков прокомментировал открытое письмо с финансовыми претензиями к Winstrike

Директор организации Winstrike Ярослав Комков прокомментировал открытое письмо киберспортивных организаций Virtus.pro, Gambit Esports, forZe и HellRaisers, в котором они обвиняют холдинг в мошенничестве.



«Видели открытое письмо. Взаиморасчёты по контрактам – внутреннее дело организаций, которое вообще непонятно почему обсуждается публично. Тем более на суммы, которые даже для киберспорта смешны.



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Утром выйдет подробное заявление с комментарием по ситуации», — цитирует Комкова Cyber.Sports.ru.

C перечнем претензий организаций к Winstrike можно ознакомиться по ссылке.