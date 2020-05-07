Русскоязычные киберспортивные организации обвинили Winstrike в мошенничестве

Cybersport.ru выложил открытое письмо киберспортивных организаций Virtus.pro, Gambit Esports, forZe и HellRaisers, адресованное к Winstrike. Организации обвиняют холдинг в мошенничестве.
«У всех нижеподписавшихся организаций был опыт ведения дел с этой компанией, их всех объединяет одно — непрофессионализм Winstrike, который так или иначе нарушал контрактные, финансовые и спортивные обязательства перед командами и игроками. В том числе СЕО Winstrike Ярослав Комков, который регулярно давал обещания руководству организаций и так же регулярно переносил обещанные выплаты задолженностей», — говорится в письме.
Краткая выжимка из письма:
— Холдинг Winstrike должен деньги forZe за приобретение одного из их составов. Оплата должна была поступить ещё в феврале, но с тех пор Winstrike перестала отвечать на запросы forZe.
— Winstrike заплатил за игрока Virtus.pro только через полгода, хотя оплата должна была произойти после истечения месяца. Игрок до сих пор не получил свои проценты согласно условиям выкупа.
— После перехода двух игроков Gambit Esports в состав Winstrike холдинг должен был выплатить комиссию. Несмотря на многочисленные напоминания, он так этого и не сделал.
— HellRaisers продала контракт Ильи ALOHADANCE Коробкина в Winstrike. Холдинг должен был заплатить за переход в конце ноября, но сделал это лишь в начале марта. Платёж был произведён без учёта пени, а неустойка за перенос платежа не выплачена до сих пор.
Организации до последнего не хотели выносить ситуацию на всеобщее обозрение, но сделали это из-за поведения руководства Winstrike, которое не идёт на мирное урегулирование вопросов.
- 7 мая 2020
-
13:30
-
13:11
-
12:15
-
10:15
-
00:37
- 6 мая 2020
-
23:42
-
18:48
-
18:28
-
15:19
-
12:46
-
12:18
-
11:12
-
11:08
-
10:52
-
10:50
-
01:35
- 5 мая 2020
-
23:52
-
23:00
-
19:13
-
17:35
-
13:39
-
12:49
-
12:41
-
11:57
-
11:50
-
06:51
-
02:20
- 4 мая 2020
-
22:47
-
22:30
-
21:49
-
16:41
-
16:31
-
15:28
-
15:02
-
14:51