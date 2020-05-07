Русскоязычные киберспортивные организации обвинили Winstrike в мошенничестве

Cybersport.ru выложил открытое письмо киберспортивных организаций Virtus.pro, Gambit Esports, forZe и HellRaisers, адресованное к Winstrike. Организации обвиняют холдинг в мошенничестве.

«У всех нижеподписавшихся организаций был опыт ведения дел с этой компанией, их всех объединяет одно — непрофессионализм Winstrike, который так или иначе нарушал контрактные, финансовые и спортивные обязательства перед командами и игроками. В том числе СЕО Winstrike Ярослав Комков, который регулярно давал обещания руководству организаций и так же регулярно переносил обещанные выплаты задолженностей», — говорится в письме.

Краткая выжимка из письма:

— Холдинг Winstrike должен деньги forZe за приобретение одного из их составов. Оплата должна была поступить ещё в феврале, но с тех пор Winstrike перестала отвечать на запросы forZe.

— Winstrike заплатил за игрока Virtus.pro только через полгода, хотя оплата должна была произойти после истечения месяца. Игрок до сих пор не получил свои проценты согласно условиям выкупа.

— После перехода двух игроков Gambit Esports в состав Winstrike холдинг должен был выплатить комиссию. Несмотря на многочисленные напоминания, он так этого и не сделал.

— HellRaisers продала контракт Ильи ALOHADANCE Коробкина в Winstrike. Холдинг должен был заплатить за переход в конце ноября, но сделал это лишь в начале марта. Платёж был произведён без учёта пени, а неустойка за перенос платежа не выплачена до сих пор.

Организации до последнего не хотели выносить ситуацию на всеобщее обозрение, но сделали это из-за поведения руководства Winstrike, которое не идёт на мирное урегулирование вопросов.