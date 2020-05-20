Ремастер Mafia 2 из-за ошибки можно было бесплатно забрать в PS Store

Вчера, 19 мая, состоялся релиз Mafia 2: Definitive Edition и Mafia 3: Definitive Edition. Пользователи Reddit выяснили, что ремастер второй части можно забрать бесплатно в PS Store. Для этого было необходимо иметь малайзийский аккаунт.

Возможность бесплатно забрать игру с малайзийского аккаунта уже закрыта — по всей видимости, в магазине произошла ошибка. Пока неизвестно, заберёт ли Sony игру у тех, кто воспользовался дырой.

Первая игра в серии Mafia вышла на ПК в 2002 году. Через два года игра была портирована на консоли. В то время игра пользовалась большой популярностью: игрокам нравился открытый мир, правдоподобный Чикаго 30-х годов прошлого века и кинематографический подход к повествованию. Это была криминальная драма с сюжетом из жизни итальянских гангстеров. Игроку предстояло сыграть за молодого головореза по имени Томми Анджело.