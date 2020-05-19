Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition

Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ. В ремастере появятся новый геймплей и кат-сцены. Кроме того, персонажей будут озвучивать новые актёры.

Видео можно посмотреть на канале 2K United Kingdom в YouTube.

Первая игра в серии Mafia вышла на ПК в 2002 году. Через два года игра была портирована на консоли. В то время игра пользовалась большой популярностью: игрокам нравился открытый мир, правдоподобный Чикаго 30-х годов прошлого века и кинематографический подход к повествованию. Это была криминальная драма, сосредоточенная вокруг итальянских гангстеров. Нам предстояло сыграть за молодого головореза по имени Томми Анджело.

Версии Definitive Edition второй и третьей частей уже доступны для покупки.