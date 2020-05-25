Сегодня, 25 мая, выйдет Боевой пропуск The International 2020

Сегодня, 25 мая, в Dota 2 будет добавлен Боевой пропуск к The International 2020, сообщает Valve в своём «твиттере».
Разработчики не огласили никаких подробностей, с наполнением Battle Pass игроки смогут ознакомиться непосредственно после его выхода.
Посмотреть тизер можно в "твиттере" Valve.
Боевой пропуск — внутриигровой сборник внутриигровых предметов и испытаний, который ежегодно появляется в Dota 2 перед The International. Призовой The International растёт за счёт покупок Боевого пропуска и уровней для него. Обычно пропуск появляется в начале мая.
Напомним, из-за пандемии коронавируса The International 2020, который должен был пройти в конце августа в Стокгольме (Швеция), был перенесён. Организаторы работают над реструктуризацией сезона, который продолжится осенью, и предоставят новые даты проведения The International позже.
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