Вышел Боевой пропуск 2020 по Dota 2

Valve только что выпустила боевой пропуск в Dota 2. 25% от всех продаж, связанных с боевым пропуском, идут в призовой фонд The International. Очередной турнир должен был пройти в августе 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса Valve была вынуждена перенести его на неопределённый срок.
Впервые в боевом пропуске появилась система гильдий. Вступить в гильдию сможет кто угодно, но создать её способны лишь владельцы боевого пропуска. Вместе с группой единомышленников вы сможете поднимать уровень гильдии и получать дополнительные награды.
Фото: dota2.com
Летом пройдёт какое-то масштабное внутриигровое событие, рассчитанное на четверых игроков. Его название и точная дата выхода неизвестны.
Ещё Valve подготовила боевые состязания. Для их прохождения нужно активировать входной билет. Несколько билетов дадут вам бесплатно, остальные можно купить в боевой лавке.
Фото: dota2.com
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