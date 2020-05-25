Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Оголившая грудь стримерша заявила, что не осуждает своих хейтеров

Оголившая грудь стримерша заявила, что не осуждает своих хейтеров
Киберспорт / Другие игры 0

Стримерша Twitch Наталия Alinity Моголлон, ставшая известной после того как случайно оголила грудь, рассказала о своём отношении к хейтерам. Её раскритиковали после публикации видео, на котором она обсуждает мужские и женские измены. Видео было записано в 2018 году.

Стримерша защитила девушек, которые изменяют. По мнению Наталии, в этом случае женщины просто не получают всего необходимого. Если же отношения на стороне заводят мужчины, то это, по мнению стримерши, обычная измена.

«Я сказала это давно. Думаю, я говорила, вспоминая о своих отношениях, о том, как мне изменяли. Эта фраза была глупой, но я сказала её давно, в 2018 году. Я не осуждаю моих хейтеров за то, что они так негативно относятся к этой ерунде», — написала стримерша в «твиттере».

Twitch забанил стримершу, случайно показавшую грудь во время трансляции
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020