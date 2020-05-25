Оголившая грудь стримерша заявила, что не осуждает своих хейтеров

Стримерша Twitch Наталия Alinity Моголлон, ставшая известной после того как случайно оголила грудь, рассказала о своём отношении к хейтерам. Её раскритиковали после публикации видео, на котором она обсуждает мужские и женские измены. Видео было записано в 2018 году.

Стримерша защитила девушек, которые изменяют. По мнению Наталии, в этом случае женщины просто не получают всего необходимого. Если же отношения на стороне заводят мужчины, то это, по мнению стримерши, обычная измена.

«Я сказала это давно. Думаю, я говорила, вспоминая о своих отношениях, о том, как мне изменяли. Эта фраза была глупой, но я сказала её давно, в 2018 году. Я не осуждаю моих хейтеров за то, что они так негативно относятся к этой ерунде», — написала стримерша в «твиттере».