Оголившая грудь стримерша заявила, что не осуждает своих хейтеров

Стримерша Twitch Наталия Alinity Моголлон, ставшая известной после того как случайно оголила грудь, рассказала о своём отношении к хейтерам. Её раскритиковали после публикации видео, на котором она обсуждает мужские и женские измены. Видео было записано в 2018 году.
Стримерша защитила девушек, которые изменяют. По мнению Наталии, в этом случае женщины просто не получают всего необходимого. Если же отношения на стороне заводят мужчины, то это, по мнению стримерши, обычная измена.
«Я сказала это давно. Думаю, я говорила, вспоминая о своих отношениях, о том, как мне изменяли. Эта фраза была глупой, но я сказала её давно, в 2018 году. Я не осуждаю моих хейтеров за то, что они так негативно относятся к этой ерунде», — написала стримерша в «твиттере».
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