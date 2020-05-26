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Стример, которого забанили на Twitch за оскорбление русских, отказался извиняться

Стример, которого забанили на Twitch за оскорблени
Стример, которого забанили на Twitch за оскорбление русских, отказался извиняться
Киберспорт / Другие игры 0

Шведский стример Себастьян Forsen Форс отказался извиняться за оскорбительные высказывания в адрес русских, за которые его забанили на Twitch на две недели. По мнению стримера, его реплики были истолкованы неверно и вырваны из контекста.

Напомним, ранее Forsen во время игры в Valorant назвал русских «умственно отсталыми», поскольку в России из-за особенностей законодательства в игре заблокирован голосовой чат.

«Я ни за что не извиняюсь. Я не сделал ничего плохого. Это была глупая блокировка на Twitch. Потому что контекст действительно имеет значение! Все, кто смотрел мою трансляцию, понимали контекст и понимали, что я имел в виду!» — сказал игрок в ходе первого стрима после разблокировки канала.

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