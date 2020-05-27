Источник: вслед за gla1ve основной состав Astralis покидает и Xyp9x

Игрок датской команды Astralis по CS:GO Андреас Xyp9x Хойслет принял решение уйти в инактив — временно приостановить карьеру. Об этом сообщает инсайдер Ярек DeKay Льюис.
Причины такого решения Хойслета не известны. Не сообщается и срок, на которой он приостанавливает выступления. Официального подтверждения со стороны датской организации тоже не последовало.
В связи с этим Astralis хотела форсировать трансфер Патрика es3tag Хансена, чей действующий контракт с Heroic истекает 1 июля. Впрочем, организации не смогли договориться по условиям, поэтому первой команде мира придётся ждать минимум месяц.
Ещё одним вариантом замены Xyp9x стал Йонас Lekr0 Олофссон из Ninjas in Pyjamas, однако о его трансферной стоимости клубы также не смогли договориться.
Напомним, в середине мая в инактив ушёл капитан Astralis Лукас gla1ve Россандэр. Его место в команде занял Джейкоб JUGI Хансен, который присоединился к ростеру 11 мая.
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