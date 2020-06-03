Riot Games объяснила, почему в Valorant такие дорогие скины

После выхода Valorant игроки подняли старый вопрос, который касается космических цен на внутриигровые предметы — скины для оружий.
Сообщество игры ещё во время бета-теста было недовольно тем, сколько стоили скины. Разработчики заявили, что завышение цены на скины связано с философией, которая выработана годами в League of Legends. По словам Riot Games, игроки в League of Legends предпочитали сэкономить деньги и приобрести действительно стоящие скины вместо того, чтобы покупать несколько дешёвых, низкого качества скинов.
За один такой нож просили больше 2 тыс. рублей
Фото: reddit
Игроки подсчитали, сколько нужно было потратить денег, чтобы приобрести все скины во время бета-теста. Тогда было доступно шесть коллекций, за которые было необходимо заплатить $ 442, или больше 30 тыс. рублей. Так, например, за один нож из коллекции Prism просили 2794 рубля, а обыкновенный скин — Ghost Luks — продавали за 700 рублей.
- 3 июня 2020
-
15:43
-
15:10
-
14:46
-
14:17
-
12:39
- 2 июня 2020
-
21:51
-
21:35
-
19:22
-
18:28
-
17:08
-
15:49
-
15:19
-
11:44
-
11:39
-
03:16
-
01:26
- 1 июня 2020
-
22:28
-
21:55
-
21:05
-
18:38
-
17:34
-
15:08
-
11:44
-
10:00
-
00:47
-
00:04
- 31 мая 2020
-
23:42
-
22:57
-
22:28
-
14:23
-
00:30
- 30 мая 2020
-
23:06
-
18:32
-
17:24
-
15:05