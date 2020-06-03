Riot Games объяснила, почему в Valorant такие дорогие скины

После выхода Valorant игроки подняли старый вопрос, который касается космических цен на внутриигровые предметы — скины для оружий.

Сообщество игры ещё во время бета-теста было недовольно тем, сколько стоили скины. Разработчики заявили, что завышение цены на скины связано с философией, которая выработана годами в League of Legends. По словам Riot Games, игроки в League of Legends предпочитали сэкономить деньги и приобрести действительно стоящие скины вместо того, чтобы покупать несколько дешёвых, низкого качества скинов.

За один такой нож просили больше 2 тыс. рублей Фото: reddit

Игроки подсчитали, сколько нужно было потратить денег, чтобы приобрести все скины во время бета-теста. Тогда было доступно шесть коллекций, за которые было необходимо заплатить $ 442, или больше 30 тыс. рублей. Так, например, за один нож из коллекции Prism просили 2794 рубля, а обыкновенный скин — Ghost Luks — продавали за 700 рублей.