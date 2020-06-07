Blizzard перенесла презентацию дополнения к WoW, назвав протесты в США более важными

Компания Blizzard Entertainment объявила о переносе трансляции по World of Warcraft: Shadowlands. В рамках трансляции, запланированной на 9 июня, должна была состояться презентация восьмого дополнения к World of Warcraft. Как видно из названия, действие будет происходить в Землях теней (или Тёмных землях). В это место попадают души мертвецов.
«Сейчас нужно услышать более важные голоса, чем наши. Настало время слушать, что они говорят. Мы откладываем трансляцию World of Warcraft: Shadowlands, запланированную на 9 июня, и поделимся деталями об этом дополнении позже», — написали разработчики в «твиттере» игры.
Трансляция перенесена из-за массовых митингов в США против расизма и полицейской жестокости. Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание и скончался, несмотря на усилия врачей. После этого в США начались массовые протесты.
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