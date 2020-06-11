Презентация PlayStation 5 (PS5) на русском языке: где смотреть

Через несколько часов Sony представит будущие игры для консоли PlayStation 5. В этой заметке мы собрали трансляции на русском языке.

Прежде всего стоит обратить внимание на YouTube-канал Антона Логвинова. Известный игровой журналист будет смотреть презентацию вместе с вами и переводить её на русский язык.

Трансляция опубликована на YouTube-канале Антона Логвинова.

Проведёт трансляцию на русском и официальный YouTube-канал Эльдорадо:

Трансляция опубликована на YouTube-канале Эльдорадо.

Также презентацию PlayStation 5 можно будет посмотреть на канале Wylsacom:

Трансляция опубликована на YouTube-канале Wylsacom.

Презентация PS5 начнётся в 23:00 мск. Стрим будет транслироваться в качестве 1080p и при 30 fps.