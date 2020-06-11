Презентация PlayStation 5 (PS5) на русском языке: где смотреть
Через несколько часов Sony представит будущие игры для консоли PlayStation 5. В этой заметке мы собрали трансляции на русском языке.
Прежде всего стоит обратить внимание на YouTube-канал Антона Логвинова. Известный игровой журналист будет смотреть презентацию вместе с вами и переводить её на русский язык.
Трансляция опубликована на YouTube-канале Антона Логвинова.
Проведёт трансляцию на русском и официальный YouTube-канал Эльдорадо:
Трансляция опубликована на YouTube-канале Эльдорадо.
Также презентацию PlayStation 5 можно будет посмотреть на канале Wylsacom:
Трансляция опубликована на YouTube-канале Wylsacom.
Презентация PS5 начнётся в 23:00 мск. Стрим будет транслироваться в качестве 1080p и при 30 fps.
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